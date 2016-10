Schulz zeigt sich optimistisch zu Ceta-Verhandlungen Vorerst bleibt es beim Nein aus der belgischen Provinz, der Ceta-kritische Ministerpräsident der Provinz Wallonien, Paul Magnette, will keine Entscheidung unter Druck treffen. Der Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz hat sich am Montagabend in Strassburg dennoch optimistisch zu den Aussichten für das europäisch-kanadische Handelsabkommen gezeigt. EUROPEAN PARLIAMENT PRESIDENT, MARTIN SCHULZ "Es gibt nicht nur nach wie vor Hoffnung, wir sind auch auf dem Weg einen Kompromiss bei den von den Wallonen gestellten Fragen zu finden. Die ja Fragen sind, die viele Europäer stellen. Nach den vergangenen Treffen, und denen von heute, bin ich optimistisch, dass wir eine Antwort finden werden." Das Freihandelsabkommen soll am Donnerstag auf einem EU-Kanada-Gipfel unterzeichnet werden. Bleibt es beim Nein der Wallonen, wird die EU das Treffen absagen müssen.