Dutzende Tote bei Anschlag in Pakistan Bei einem Anschlag auf eine Polizeiakademie in der pakistanischen Stadt Quetta sind nach Krankenhausangaben Dutzende Menschen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt, wie ein Vertreter des Zivilkrankenhauses am Dienstagmorgen mitteilte. Sicherheitskreisen zufolge wurden einige der insgesamt rund 200 in dem Ausbildungszentrum stationierten Rekruten als Geiseln genommen. Die Provinzregierung teilte mit, fünf bis sechs Bewaffnete hätten die Polizeischule angegriffen. INSPECTOR GENERAL FRONTIER CONSTABULARY (IGFC) MAJOR-GENERAL SHER AFGAN "Wir wussten zunächst nur, dass Auszubildende als Geiseln gehalten wurden, aber wir wussten nicht, wie viele es sind. Später haben wir dann erfahren, dass sich drinnen mindestens drei Terroristen befanden, alle waren Selbstmordattentäter. Sie haben mit Afghanistan kommuniziert und von dort ihre Befehle erhalten." Mindestens einer der Attentäter sei erschossen worden, zwei hätten einen Sprengstoffgürtel gezündet, so die Behörden. Erst nach fünf Stunden habe die Polizei die Lage unter Kontrolle bringen können.