Dutzende Tote bei Attacke auf Polizeischule in Pakistan

Bei einer blutigen Attacke auf eine Polizeischule in Pakistans Unruheprovinz Baluchistan sind nach Polizeiangaben mindestens 60 Menschen getötet worden. Mehr als 120 seien verletzt worden, sagte am Dienstagmorgen ein Polizeibeamter der westpakistanischen Stadt. Drei Bewaffnete waren demnach am...