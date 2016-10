Dutzende Tote bei Attacke auf pakistanische Polizeischule

Islamabad Bei der blutigen Attacke auf eine Polizeischule in Pakistans Unruheprovinz Baluchistan sind mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Der Sender Geo TV berichtete unter Berufung auf Ärzte, es seien 51 Leichen in Krankenhäuser gebracht und 116 Menschen verletzt worden. Die bewaffneten Angreifer hatten den Polizeikomplex am Rande der Großstadt am Abend überfallen und dort wahllos um sich geschossen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich den Angaben zufolge rund 700 Kadetten in der Akademie auf. Medien berichteten von heftigen Feuerwechseln und schweren Explosionen auf dem Gelände.

