Erste Flüchtlinge aus Lager bei Calais weggebracht Sie machen sich wieder auf den Weg, die Menschen hier im Camp: Die französischen Behörden haben am Montag mit der Räumung des illegalen Flüchtlingslagers bei Calais begonnen. Die ersten Migranten wurden aus dem als "Dschungel" bekanntgewordenen Zeltlager in rund 450 Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht. Die Verlegung begann friedlich, nachdem es in der Nacht zu Gewaltakten gekommen war. Kleine Gruppen von Migranten hatten Feuer gelegt und Steine auf Sicherheitskräfte geworfen. Das nahe der französischen Hafenstadt am Ärmelkanal gelegene Lager soll bis zum Wochenende evakuiert und dann abgerissen werden, wie Fabienne Bucco von der örtlichen Präfektur am Montag sagte: O-Ton: "Es läuft gut. Wir wussten, dass an diesem Morgen viele Menschen dasein würden. Und so war es dann auch, mehrere Hundert Migranten warteten, dass sich der Hangar öffnete. Wir haben dann zur geplanten Zeit geöffnet. Alles verlief ruhig, es gab keine Gedränge. Auch die Minderjährigen kamen gut an. Auf die Minderjährigen haben wir besonders geachtet, aber alles lief gut." In dem Camp aus Zelten und einfach gezimmerten Hütten lebten bisher rund 6500 Menschen, deren Ziel oft Großbritannien gewesen sein dürfte. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Doch die britische Regierung verweigert die Aufnahme der Migranten und Flüchtlinge mit Verweis auf das EU-Asylrecht. Dem zufolge muss ein Antrag in dem Land gestellt werden, wo die Flüchtlinge erstmals den Boden der Europäischen Union (EU) betreten. Seit Monaten versuchen die Bewohner des "Dschungels" daher, illegal auf Lastwagen oder Züge zu gelangen, die über Calais auf die britische Insel fahren.