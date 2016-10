Kritik an SPD-Vorstoß zu Bundespräsidentenwahl Außenminister Frank-Walter Steinmeier lud am Montag als Hausherr zum Bürgerdialog ins Auswärtige Amt. Zur Frage, ob er seine Gäste in Zukunft lieber im Schloss Bellevue empfangen möchte, schweigt Steinmeier weiter, und lächelt. Linkspartei und Grüne zeigten sich verstimmt über den SPD-Vorstoß, Steinmeier als Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck in Stellung zu bringen. Sigmar Gabriel habe damit einen "Parteivorschlag" gemacht, sagte Cem Özdemir, Co-Vorsitzender der Grünen. O-TON GRÜNEN-VORSITZENDER CEM ÖZDEMIR "Daher muss man sich jetzt, glaube ich, mit Herrn Gabriel unterhalten, wie das sich verhält zu seiner Ankündigung, dass es ja eigentlich einen Vorschlag geben sollte, der zwischen CDU/CSU und SPD abgestimmt und dann auch mit uns abgestimmt wird." Linken-Chef Bernd Riexinger bezeichnete Steinmeier in den "Ruhr Nachrichten" sogar als "unwählbar". Der Außenminister sei einer der Architekten der Agenda 2010, die von den Linken grundsätzlich abgelehnt werde. Die CDU sprach sich weiter für einen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD aus. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Armin Laschet. O-TON ARMIN LASCHET, STELLVERTRETENDER BUNDESVORSITZENDER DER CDU "Also, dass Herr Gabriel jetzt fast sonntäglich neue Bundespräsidenten vorschlägt, nach Frau Käßmann jetzt Herrn Steinmeier, halte ich für nicht sehr geschickt. Also, ich fände es besser, zunächst innerhalb der Koalition die Gespräche zu führen." Gewählt werden soll der Nachfolger von Joachim Gauck im Februar.