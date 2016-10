Vorbehalte gegen Time-Warner-Kauf durch AT&T Die geplante Übernahme von Time Warner durch den Telekomriesen AT&T stößt in den USA auf Vorbehalte in der Politik. Der US-Senat kündigte am Sonntag eine sorgfältige Prüfung des Vorhabens an, die Transaktion könnte schwerwiegende Wettbewerbsbedenken hervorrufen. Ein Sprecher der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sagte, die Übernahme werfe eine Reihe von Fragen auf. Bevor man sich eine abschließende Meinung bilden könne, müssten noch sehr viele Informationen offengelegt werden. Clintons Rivale von den Republikanern, Donald Trump, hatte am Wochenende angekündigt, im Falle seiner Wahl würde er es AT&T nicht gestatten, Time Warner und damit CNN zu kaufen. REPUBLICAN PRESIDENTIAL NOMINEE DONALD TRUMP "Ein solcher Deal würde zu viel Macht in den Händen einiger weniger Leute konzentrieren." AT&T hatte am Wochenende angekündigt, den Konzern Time Warner, zu dem die Sender HBO und CNN sowie das Filmstudio Warner Bros gehören, kaufen zu wollen.