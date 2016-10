Abfertigung statt Bulldozer - Calais-Räumung beginnt ruhig

Calais Die Auflösung des illegalen Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais ist anders als befürchtet ruhig angelaufen. Bereits im Morgengrauen warteten mehrere hundert Menschen mit Rollkoffern und Taschen bepackt vor einem Registrierzentrum in der Nähe des Camps. Die Menschen werden dort befragt und dann mit Bussen auf Regionen in ganz Frankreich verteilt. In der wilden Zelt- und Hüttensiedlung, die unter dem Namen "Dschungel" bekannt geworden war, hatten sich in den vergangenen Jahren Flüchtlinge gesammelt, die illegal über den Ärmelkanal Großbritannien erreichen wollten.

