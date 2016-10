Opposition gewinnt überraschend Parlamentswahlen in Litauen Die Opposition in Litauen hat die Parlamentswahlen für sich entschieden. Der Bund der Bauern und Grünen aus der politischen Mitte konnte nach der zweiten Wahlrunde insgesamt 54 von 141 Sitzen im Parlament auf sich vereinen. Das hat die Wahlkommission in der Hauptstadt Vilnius mitgeteilt. Die Partei war mit dem Versprechen angetreten, ausländische Investitionen ins Land zu holen und Flüchtlinge in wohlhabendere Teile der EU umzuleiten. Die regierenden Sozialdemokraten um Ministerpräsident Butkevicius hatten sich nicht durchsetzen können und erhalten lediglich 17 Sitze, damit nehmen sie Platz drei ein Die konservative Vaterlandsunion, der Gewinner der ersten Wahlrunde von Oktober, nehmen demnach Platz zwei mit 31 Sitzen ein. In der zweiten Wahlrunde waren am Sonntag die noch ausstehenden 68 Parlamentssitze in Stichwahlen als Direktmandate vergeben worden.