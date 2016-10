Calais Die Auflösung des Flüchtlingslagers in Calais hat begonnen. In einem Registrierzentrum in der Nähe des "Dschungel" genannten Camps sollen die Migranten befragt werden, bevor sie auf ganz Frankreich verteilt werden. Das sagte ein Sprecher der Präfektur Pas-de-Calais der dpa. Den Menschen sollen zwei Regionen vorgegeben werden, zwischen denen sie wählen können. In der Nacht war es zu Zusammenstößen gekommen, als Migranten versucht hatten, auf eine nahegelegene Autobahn zu gelangen. Sie wurden von der Polizei zurückgedrängt.

