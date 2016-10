„Dschungel von Calais“ – Polizei startet mit der Räumung

Mit einem beispiellosen Kraftakt räumt Frankreich von diesem Montag an das große Flüchtlingslager in Calais. Vom „Dschungel“ genannten Lager aus sollen die Migranten zu Aufnahmezentren in ganz Frankreich gebracht werden. Viele der etwa 6500 Bewohner der Zelt- und Hüttenstadt wehren sich – sie sind...