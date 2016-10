Frankreich räumt den "Dschungel von Calais"

Calais Mit einem beispiellosen Kraftakt räumt Frankreich von heute an das große Flüchtlingslager in Calais. Vom "Dschungel" genannten Lager aus sollen die Migranten zu Aufnahmezentren in ganz Frankreich gebracht werden. Viele der etwa 6500 Bewohner der Zelt- und Hüttenstadt wehren sich - sie sind auf dem Weg nach Großbritannien in der nordfranzösischen Hafenstadt am Ärmelkanal gestrandet. Die Räumung soll etwa eine Woche lang dauern, im Einsatz sind rund 1250 Polizisten. In der Nacht kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Migranten und Sicherheitskräften.

