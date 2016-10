Unruhe in Calais vor Räumung des "Dschungels"

Calais Vor der Räumung des riesigen Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais ist die Stimmung angespannt. Viele Flüchtlinge wollen nicht von Montag an in Aufnahmezentren in ganz Frankreich transportiert werden, berichten Helfer übereinstimmend. In der Nacht zum Sonntag flogen aus einer Gruppe von mehreren Dutzend Menschen Steine auf Polizisten, die dann Tränengas einsetzten, berichtete der Nachrichtensender BFMTV. Im sogenannten "Dschungel von Calais" sammeln sich seit Jahren Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen.

