Heftige Gefechte im Irak Im Irak geht die Offensive von kurdischen Peschmerga und irakischen Truppen weiter. Auch am Sonntag lieferten sie sich in verschiedenen Dörfern und Kleinstädten heftige Gefechte mit Kämpfern der Extremistenmiliz, unter anderem südlich der Stadt Kirkuk. Dort hatten die Extremisten in den vergangenen Tagen ein Kraftwerk und eine Polizeistation angegriffen. Südlich ihrer Hochburg Mossul setzten die Extremisten am Freitag eine Schwefelfabrik in Brand. Etwa 1000 Menschen mussten mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht werden. Die irakische Armee hat das Gelände nach eigenen Angaben inzwischen erobert und den Brand unter Kontrolle gebracht. Dabei wurden nach Angaben der irakischen Armee dutzende mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge zerstört.