15 Bundeswehr-Lastwagen in Bremen ausgebrannt

Bremen 15 Bundeswehr-Lastwagen sind am Morgen auf einem Firmengelände in Bremen ausgebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Ob Brandstiftung die Ursache für das Feuer war, konnte die Polizei nicht sagen. Man ermittele in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher in Bremen. Auch die Staatsschutzabteilung der Polizei wurde eingebunden, denn sie ist für Straftaten mit politischem Hintergrund zuständig.

