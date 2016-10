Wie Frankreich sein Flüchtlingsdrama in Calais löst

Sie kommen von weit her, aus Eritrea oder Äthiopien, aus Afghanistan, Pakistan oder dem Sudan: Im „Dschungel von Calais“ leben Tausende Flüchtlinge in einer Zelt- und Hüttenstadt. Viele von ihnen sind auf dem Weg nach Großbritannien in der nordfranzösischen Hafenstadt am Ärmelkanal gestrandet. Die...