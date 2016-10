Irakische Armee rückt weiter auf Mossul vor

Bagdad Die irakische Armee ist bei der Offensive gegen die Terrormiliz IS weiter in Richtung Mossul vorgerückt. Nach Angaben des Staatsfernsehens haben die Truppen einen groß angelegten Angriff gestartet, um die früher vor allem von Christen bewohnte Stadt Karakosch zurückzuerobern. In der nordirakischen Stadt Kirkuk durchkämmten irakische Regierungstruppen zusammen mit kurdischen Kämpfern mehrere Viertel auf der Suche nach IS-Terroristen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR begann unterdessen mit der Versorgung von Familien, die vor den Kämpfen geflohen sind.

