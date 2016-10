3300 Flüchtlinge in 24 Stunden Die italienische Küstenwache, ein Handelsschiff und Hilfsorganisationen haben im Mittelmehr innerhalb von 24 Stunden über 3300 Flüchtlinge gerettet. Sieben Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Die meisten Flüchtlinge stammten aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. In Schlauchbooten und kleineren Schiffen hatten sie sich auf den Weg nach Europa gemacht. Die Rettungskräfte brachten sie nach Italien. Dort sind in diesem Jahr bereits ungefähr 146.000 Menschen angekommen.