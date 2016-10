Irakische Armee erobert christliche Dörfer Es ist ein Klang, der in der Ortschaft Bartella zwei Jahre lang nicht zu hören war. Denn 2014 wurde das Dorf von der Extremistenmiliz Islamischer Staat eingenommen. Die selbsternannten Gotteskrieger stellten die mehrheitlich christliche Bevölkerung vor die Wahl: Entweder Abgaben bezahlen, konvertieren oder sterben. Die meisten Bewohner suchten ihr Heil in der Flucht. Seit Freitag ist die Ortschaft wieder größtenteils unter Kontrolle der irakischen Armee. Irakische Offiziere sagten, die Dschihadisten hätten mehr als ein Dutzend mit Spengstoff beladene Fahrzeuge eingesetzt, Straßen und Häuser mit Sprengfallen vermint. Etwa 80 Extremisten seien bei der Eroberung getötet worden, hieß es. Spezialeinheiten versuchen nun die Sprengfallen zu entschärfen. Bis die mehrheitlich christlichen Bewohner wieder in ihr zuhause zurückkehren können wird deshalb wohl noch einige Zeit vergehen.