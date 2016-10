Kanada noch bereit zur Ceta-Unterzeichnung

Brüssel Kommt Ceta doch noch? Kanada ist nach den Worten seiner Handelsministerin trotz der Vorbehalte in der EU weiter bereit zur Unterzeichnung des Handelspakts. Chrystia Freeland sagte nach einem Treffen mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, jetzt sei es an der EU, ihren Job zu machen. Schulz glaubt weiter fest an einen Abschluss - entsprechend äußerte er sich, nachdem er auch mit dem wallonischen Regierungschef Paul Magnette gesprochen hatte. Die Wallonie blockiert mit ihrem Veto die belgische Föderalregierung.

