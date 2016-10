Freitagsgebet vor dem Kolosseum Wer am Freitag das Kolosseum in Rom besuchte, konnte eine ungewöhnliche Protestaktion bestaunen. Hunderte Muslime hielten dort ihr Freitagsgebet ab. Mit der Aktion wollen sie gegen die Behörden demonstrieren. Die haben in den letzten Monaten mehrere inoffizielle Moscheen geschlossen. O-TON MITA AKTR AUS BANGLADESCH: "Sie haben die Moscheen mit Schlössern versperrt. Wenn sie sie nicht wieder auf machen, müssen sie mir einen anderen Orte zum Beten anbieten. Wenn sie das nicht tun, dann bete ich in Zukunft immer hier." O-TON NADIM MOHAMMED AUS BANGLADESCH: "Wir beten hier und predigen, weil die Moscheen geschlossen wurden. Das hier ist unser Protest, damit wir wieder Moscheen zum Beten bekommen." In Italien leben mehr als 1,6 Millionen Muslime. Weil es aber nur eine Handvoll offizielle Moscheen gibt, beten viele von ihnen in umfunktionierten Wohnungen oder sogar Garagen. Nach den islamistischen Anschlägen der letzten Monate stehen diese inoffiziellen Moscheen derzeit in der Kritik. Einige Italiener befürchten, dass sich die Muslime in den inoffiziellen Moscheen radikalisieren könnten.