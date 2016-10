Knapp 200 Flüchtlinge erreichen griechische Inseln

Athen Der Zustrom von Flüchtlingen und Migranten zu den griechischen Inseln hält unvermindert an. Innerhalb von 24 Stunden setzten in der vergangenen Nacht fast 200 Menschen aus der Türkei illegal über, wie der griechische Flüchtlingskrisenstab mitteilte. Demnach kam der Großteil der Menschen auf Lesbos und Samos an. Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten auf den Inseln der Ostägis liegt damit bei fast 15 500. Zwar hat den Angaben zufolge die Zahl der Unterkünfte leicht zugenommen, reicht jedoch längst nicht aus.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder