SPD will mehr Lehrer mit Migrationshintergrund

Berlin Die SPD-Bundestagsfraktion fordert in Anbetracht der Zahl der Flüchtlinge in Deutschland einen höheren Anteil von Lehrern mit Migrationshintergrund in Schulen. Bildung sei der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe, deswegen kämen gerade auf das Bildungswesen große Aufgaben zu, heißt es in einem Konzept der Fraktion, das der dpa vorliegt. Nur wenn Einwanderer, Geflüchtete und andere Menschen mit Migrationshintergrund die Chance auf Integration haben, könne ein Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindert werden, heißt es.

