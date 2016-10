Merkel: EU stellt Weichen für Sanktionen wegen Syrien Einen Tag nach Beginn einer Feuerpause in Aleppo müssen die Bewohner der umkämpften Metropole im Norden Syriens laut den Vereinten Nationen weiter auf Hilfe warten. Es fehlten Sicherheitsgarantien und Unterstützung vor Ort, um Kranke und Verwundete aus der Stadt zu bringen. Die syrische Regierung erklärte dagegen, sie habe längst grünes Licht gegeben und auch Busse und Krankenwagen bereitgestellt, hier Aufnahmen einer Drohne aus dem regierungs-kontrollierten Teil Aleppos, die im Internet veröffentlicht wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel, man sei bereit, notfalls Sanktionen zu verhängen, falls sich die humanitäre Lage in Aleppo nicht ändere. Auf die Frage, wann die Schwelle für Sanktionen erreicht sei, sagte Merkel, über einen Zeitplan sei nicht gesprochen worden. Die EU könne aber sehr schnell handeln, wenn dies nötig sei. Unweit des EU-Gipfels passierten am Freitag russische Kriegsschiffe den Ärmelkanal. Es wird vermutet, dass sich der Konvoi, darunter auch der russische Flugzeugträger Admiral Kuznetsov, auf dem Weg ins östliche Mittelmeer befindet, um sich auch von der Syrischen Küste aus am Kampf um Aleppo zu beteiligen.