Wallonien blockiert Freihandelsabkommen CETA Die belgische Region Wallonien blockiert das Freihandelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada. Auch nach stundenlangen Verhandlungen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel verweigerte der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette die Zustimmung. Bereits in der letzten Woche war der Wille zur Ablehnung deutlich: O-TON PAUL MAGNETTE, REGIERUNGSCHEF WALLONIEN: "Wenn wir zukünftig tatsächlich soziale Standards wollen, wenn wir wollen dass die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation gelten und respektiert werden, wenn wir wirklich Regeln im Sinne der Menschenrechte wollen, nachhaltige Entwicklung, dann müssen wir erst mal einen Vertrag aushandeln, damit das alles eine europäische Norm wird. Darum geht es bei CETA, das steht bei CETA auf dem Spiel. Und genau deshalb müssen wir Nein sagen. Und zwar nicht um alles zu torpedieren und den Hühnerstall in Panik zu versetzen. Sondern ein Nein, um die Möglichkeit zu schaffen, die sozialen Standards und die Umweltstandards zu verbessern und mehr Respekt für öffentliche Dienstleistungen zu bekommen." Die belgische Zentralregierung ist zwar wie die der anderen 27 EU-Länder für das Abkommen. Ihr sind aber die Hände gebunden, solange die Region Wallonien ihre Zustimmung versagt. CETA kommt nur zustande, wenn alle EU-Staaten dafür sind. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, er hoffe dennoch, dass es am Freitag noch während des Gipfeltreffens zu einem guten Ergebnis komme.