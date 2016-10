Bundestag beschließt umstrittenes BND-Gesetz Der Bundestag hat am Freitag gegen heftigen Widerstand der Opposition die umstrittene BND-Reform beschlossen. Das neue Gesetz erlaubt es dem Geheimdienst, Internetknotenpunkte in Deutschland anzuzapfen, um Emails und Telefonate zwischen Ausländern im Ausland auszuforschen. Die Linken-Abgeordnete Martina Renner kritisierte, die Bundesregierung legalisiere damit eine anlasslose Massenüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst. Auch Emails und Telefonate von Deutschen, deren Überwachung nicht zulässig ist, würden dem Dienst ins Netz gehen, weil die Filter nicht zuverlässig genug seien. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz erteilte dem Gesetz eine Abfuhr: O-TON KONSTANTIN VON NOTZ (GRÜNE) ("Dieses Gesetz, das Sie vorlegen, ist verfassungswidrig und da kommen Sie nicht dran vorbei. Das ist bitter, nehmen Sie es hin. Dass Sie hier von Blaupausen, wie der Kollege, von großartigen Blaupausen, Frau Wagner erklärt das zu einem europäischen Projekt, das zeigt wie grotesk die Selbstwahrnehmung der Großen Koalition inzwischen ist, meine Damen und Herren.") Die Koalition dagegen verteidigte das Gesetz. Der CDU-Politiker Clemens Binninger erklärte, kein anderes Parlament habe in diesem Ausmaß die Konsequenzen aus der NSA-Affäre gezogen. O-TON CLEMENS BINNINGER (CDU) ("Wir brauchen leistungsfähige, starke Nachrichtendienste. Wir brauchen aber auch Nachrichtendienste, die konsequent kontrolliert werden im Rahmen einer Dienst- und Fachaufsicht, durch die Exekutive, aber auch durch das Parlament. Und ich will mich vor die Nachrichtendienste stellen können und tue das auch. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, dass ich sie gut, umfassend und seriös kontrolliert habe.") Ein wesentlicher Auslöser für die BND-Reform war die NSA-Affäre, mit der die Ausspähung europäischer Konzerne und Beamter durch den deutschen Dienst im Auftrag der NSA bekannt wurde.