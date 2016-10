Clinton und Trump treffen sich wieder - mit "geistlichem" Beistand Es Bedarf geistlichem Beistand - und einem Kardinal der zwischen Stühlen sitzt, so dass die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump an einem Tisch Platz nehmen. Anlass war das jährliche Dinner zu Ehren des ehemaligen Gouverneurs New Yorks Al Smith. Bei der Veranstaltung sind die Politiker dazu aufgerufen, ihre Differenzen beiseite zu legen und mit Humor und Ironie dem Konkurrenten zu begegnen. Trump nutzte die Chance seine Frau Melania in Schutz zu nehmen und die US-amerikanischen Medien aufs Korn zu nehmen: "Die Medien sind in diesem Jahr parteiischer als jemals zuvor. Wollen Sie den Beweis? Michelle Obama hält eine Rede und jeder liebt sie. Meine Frau Melania hält die exakt gleiche Rede und die Leute stürzen sich auch sie. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht warum. Es war nicht ihre Schuld, steh auf Melania, komm, sie musste viel einstecken." Aber auch Trump bekam sein fett weg. Al Smith IV spielte auf Trumps Videoskandal an, bei dem er sich abfällig über Frauen geäußert hatte: "Also, Donald, auch wenn ein Mann mit einer Robe neben Dr sitzt, denk dran: wir sind nicht in der Umkleidekabine." Auch Hillary Clinton ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen: "Es ist unglaublich, ich bin nach Donald hier oben, ich hätte nicht gedacht, dass er mit einer friedlichen Machtübernahme einverstanden ist." Am Ende gab es sogar ein Handshake der beiden, dank dem geistlichen Beistand von Kardinal Timothy Dolan.