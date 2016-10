Neues BND-Gesetz: Lizenz zum Daten sammeln Einige Dutzend Menschen haben gegen das neue BND-Gesetz am Donnerstagabend in Berlin demonstriert. Für Freitag steht die Verabschiedung des Gesetzes auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Unter den Demonstranten war auch der NSA-Whistleblower William Binney, der schon lange vor dem prominenten NSA-Abtrünnigen Edward Snowden die Massenüberwachung durch den US-amerikanischen Dienst aufdeckte. Binney sagte in einer kurzen Ansprache, dass die Massenüberwachung durch Geheimdienste ein Selbstzweck sei und die Terrorbekämpfung nur ein Vorwand sei. "Die Geheimdienste halten die Parlamente, sowie die Öffentlichkeit in Unwissenheit. Das machen sie mit Absicht. Sie wollen nicht, dass ihr wisst was läuft. Aus meiner Sicht müssen sie mit all dem Aufhören, weil das keine der terroristischen Angriffen verhindert, was angeblich deren Begründung für ihr Handeln ist." Katharina Nocun vom Whistleblower Netzwerk äußerte sich enttäuscht, dass die Parteien in der Koalition, noch vor dem Abschlussbericht des NSA-Untersuchungsausschuss mit dem BND-Gesetz vollendete Tatsachen schaffen würden. "Die Reaktion ist auf gar keinen Fall angemessen. Denn statt darüber zu diskutieren was da alles falsch gelaufen ist in den letzten Jahren an illegalen Aktivitäten durch den deutschen Geheimdienst wird jetzt nachträglich einfach alles legalisiert und das ist doch ein fatales Signal in Richtung der Geheimdienste. Das Signal lautet ja, ihr könnt machen was ihr wollt, und wir schaffen im Nachhinein eine Gesetzesgrundlage." Kritiker bemängeln, dass mit dem neuen Gesetz langjährig illegal praktizierte Überwachungen des Bundesnachrichtendienstes im Nachhinein legitimiert werden. Zugleich darf der BND künftig weitgehend Daten sammeln und Netze durchstöbern.