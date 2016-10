Merkel deutet EU-Sanktionen bei weiteren Bombardements in Aleppo an Die EU hat sich nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Druck auf die syrische und die russische Regierung verständigt, um eine Waffenruhe in Syrien zu erreichen. Auf die Frage, wann die Schwelle für mögliche Sanktionen erreicht sei, sagte Merkel, über einen Zeitplan sei nicht gesprochen worden, machte aber dennoch Anmerkungen: "Ich glaube, wenn allein die Intensität der jetzigen Bombardierung -jetzt haben wir ja im Augenblick gerade Waffenstillstand, das ist ja erfreulich, und wir wollen natürlich alles daran setzen, dass das fortgesetzt wird. Aber wenn die Intensität, wie wir sie in den vergangenen Tagen gesehen haben, dann ist das schon ein Grund sich zu überlegen, was tun wir jetzt." In der Debatte über die Beziehungen der EU zu Russland seien sich die EU-Regierungen einig gewesen, dass man einerseits gute Beziehungen zu Moskau wolle, aber die Vorgänge in Syrien nicht ignorieren könne. Der Westen macht Russland maßgeblich für die Bombenabwürfe auf Aleppo verantwortlich, weil es zusammen mit der syrischen Luftwaffe Angriffe auf die Rebellen fliegt.