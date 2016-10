Merkel und Hollande fordern von EU-Gipfel Druck auf Russland Deutschland und Frankreich drängen die anderen 26 EU-Partner, mehr Druck auf Russland in der Syrien-Krise auszuüben. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte ihre Amtskollegen zu einem klaren Statement auf: "Und ich hoffe, dass wir als Europäischer Rat auch deutlich zu machen, dass das, was in Aleppo passiert mit russischer Unterstützung völlig unmenschlich ist gegenüber den Menschen, die in Aleppo wohnen. Und deshalb schnellstmöglich hier daran gearbeitet werden muss, einen Waffenstillstand hinzubekommen. und zwar nicht nur einen über mehrere Stunden am Tag, und dann wieder viele Stunden Bombardement, sondern einen andauernden Waffenstillstand und vor allem humanitäre Hilfe zu den Menschen zu bekommen." Frankreichs Präsident Francois Hollande forderte ebenfalls, der Waffenstillstand für die Menschen im belagerten Aleppo müsse eingehalten werden. Alle Optionen blieben auf dem Tisch, sagte er auf die Frage nach neuen Sanktionen gegen Russland. Neben der Rolle Russlands stehen auch das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada und das Thema Brexit auf der Agenda. Allerdings soll der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union soll nicht im Mittelpunkt des Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel stehen. Verhandlungen über das künftige Verhältnis der EU zu Großbritannien würden erst aufgenommen, wenn Großbritannien den Brexit offiziell beantragt habe. Das soll laut Großbritanniens Premierministerin Vanessa May spätestens Ende März 2017 geschehen.