"Waffen gehören nicht in die Hände dieser Leute" Nach der Schießerei mit einem rechtsextremistischen sogenannten "Reichsb��rger" in der Nähe von Nürnberg ist ein 32-jähriger Polizist seinen Verletzungen erlegen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kündigte am Donnerstag an, die Gruppierung noch intensiver zu überwachen. Ziel sei es, allen "Reichsbürgern", die legal eine Waffe besäßen, die Waffenerlaubnis zu entziehen. O-TON JOACHIM HERRMANN (CSU), INNENMINISTER DES FREISTAATES BAYERN "Wir müssen die Überprüfung aller Leute die sich dieser Reichsbürgerideologie zugehörig fühlen jetzt eindeutig verstärken und verschärfen. Wir werden in allernächster Zeit alle staatlichen Behörden und auch Kommunen abfragen mit wem aus dieser Reichsbürgerszene sie in den letzten Jahren in Kontakt gekommen sind. Zumal es ja in Ostdeutschland erst vor wenigen Wochen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen ist. Das heißt, wir müssen zumindest bei einem Teil der Reichsbürger davon ausgehen, dass sie zu brutaler Gewaltanwendung bereit sind."