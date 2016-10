Verfolgungsjagd mit Schlepper-Van Die italienische Polizei hat Bilder einer Cockpitkamera veröffentlicht, die die Verfolgung eines weißen Kleintransporters unweit der Italienisch-französischen Grenze zeigen. Im seinem Inneren vermuten die Beamten Flüchtlinge, am Steuer einen Schlepper. An einer Mautstelle kurz vor der Grenze greifen die bewaffneten Zivilpolizisten zu. Dem Fahrzeug wird der Weg versperrt, die Beamten verhaften den Fahrer, einen 39-jährigen Italiener. 17 Menschen befanden sich im Laderaum des Transporters, auf wenigen Quadratmetern. 50 Euro habe er für den Grenzübertritt nach Frankreich gezahlt, erklärt einer der Männer. Und dass er zwischenzeitig Angst hatte, zu ersticken. Der Grenzübergang zwischen Ventimiglia und dem französischen Menton wird auch 'Kleines Calais' genannt. Über 24.000 Migranten wurden in diesem Jahr im französischen Department Alpes-Maritimes bisher verhaftet. Fast alle wurden zurück nach Italien geschickt.