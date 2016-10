200 Kilometer, 12 Tage Fußmarsch Es ist der Abschluss einer zwölftägigen Protestaktion. Nach 200 Kilometern Fußmarsch sind diese Flüchtlinge am Mittwoch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg eingetroffen. Mit der Aktion wollen die Flüchtlinge für ein bedingungsloses Bleiberecht und gegen Abschiebungen demonstrieren. O-TON MUSTAFA, FLÜCHTLING AUS DEM SENEGAL: Ich glaube, dass die Politiker und die Leute, die für unser Leben entscheiden, das wissen müssen. Wir sind drei, vier und fünf Jahren in Deutschland und bis jetzt sind wir nicht anerkannt. Bis jetzt sind wir im Lager eingesperrt. Und bis jetzt kennen wir keine Freiheit zum Leben. Jeder Tag ist ein Stresstag. Ihr müsst einfach aufhören unser Leben kaputt zu machen. Vor rund einem Monat hatten die Flüchtlinge in der Münchener Innenstadt ein Protestcamp aufgeschlagen. Viele von ihnen stammen aus afrikanischen Ländern wie etwa Nigeria und dem Senegal, aber auch aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran. Die meisten sind lediglich geduldet, müssen also unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Abschiebung rechnen. Außerdem dürfen sie meistens nicht arbeiten.