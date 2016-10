Fortschritte in der Ukraine-Krise, Stillstand bei Syrien Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich für eine Lösung des Ukraine-Konflikts auf der Basis des Friedensabkommens von Minks ausgesprochen. Darüber sei er sich beim Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Francois Holland und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko einig gewesen, sagte Putin in der Nacht zu Donnerstag in Berlin. Konkret habe man sich auf einen teilweisen Rückzug von Truppen an vier Frontabschnitten und eine Beseitigung von Minen in der Ostukraine geeinigt, ergänzte die Bundeskanzlerin. Auch die Versorgung der Bevölkerung und ein Gefangenaustausch war Gegenstand der Gespräche. Die Außenminister der vier Staaten vereinbarten, im November einen neuen Zeitplan zur Umsetzung des Minsker Friedensabkommens vorlegen. Nach dem Vierer-Treffen berieten Merkel, Putin und Hollande zudem über die Lage in Syrien. Dabei gab es jedoch kaum greifbare Ergebnisse. Die Kanzlerin kritisierte, unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung werde auch die Bevölkerung angegriffen. Man habe Putin in einer "sehr harten Aussprache" deutlich gemacht, dass man die militärische Strategie hinter dem russischen Vorgehen nicht erkennen könne. Allerdings sagte Putin, er sei bereit, die Luftangriffe in dem Bürgerkriegsland länger auszusetzen als bislang geplant.