New Yorker äußern sich zur TV-Debatte 90 Minuten haben Hillary Clinton und Donald Trump über Außenpolitik, Migranten und Frauen gestritten. Für beide Kandidaten war die Debatte die letzte große Möglichkeit, unentschlossene Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Aber wer konnte punkten? Umfrage in einer Bar in New York. O-TON JOEY DEBENEDETTO, ZUSCHAUER: "Hillary Clinton hat bestmöglich abgeliefert. Sie hat sich endlich diesem Fiesling gestellt. Und dabei war sie fair und ehrlich. Sie war präsidiabel." O-TON ALYSSA GROSS, ZUSCHAUER: "Ich denke Hillary Clinton war absolut phänomenal. Trump war so widerlich wie immer. Und die Debatte war toll, sie hat gezeigt, was die beiden Kandidaten drauf haben." O-TON HATHOR WILLIAMS, ZUSCHAUER: "Trump hat zum ersten sein bestes gegeben, das war toll. Er hat gute Berater, das fand ich toll." O-TON PETER JONES, ZUSCHAUER: "Trump ist dieses Mal knapp an ihr vorbei gezogen. Aber sie hatte beide gute Argumente. Aber er hat sich keine größeren Schnitzer geleistet, die Öffentlichkeit sieht ihn jetzt wahrscheinlich als normalen Kandidaten." Eine erste Umfrage des Fernsehsenders CNN unter Zuschauern ergab, dass 52 Prozent der Befragten Clinton als Siegerin der TV-Debatte sehen. Nur 39 Prozent halten Trump für den Gewinner. Auch in den letzten Wahlumfragen hat Clinton einen deutlichen Vorsprung vor Trump.