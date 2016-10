Las Vegas Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will sich nicht festlegen, ob er eine Wahlniederlage am 8. November anerkennen wird. "Ich werde mir das dann anschauen. Ich schaue es mir nicht jetzt an", sagte er beim dritten TV-Duell mit seiner Kontrahentin Hillary Clinton in Las Vegas.

