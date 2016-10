Gipfeltreffen zur Ukrainekrise Im Berliner Bundeskanzleramt hat das Gipfeltreffen zur Krise in der Ukraine begonnen. Am Mittwoch trafen hier Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zusammen. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beraten die Staatschefs über die Umsetzung der Friedensvereinbarung von Minsk. Vor dem Treffen zeigte sich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier frustriert über die schleppenden Verhandlungen zur Beilegung der Krise. O-TON FRANK-WALTER STEINMEIER, BUNDESAUßENMINISTER: "Ich kann Ihnen sagen, dass die in den letzten Monaten geführten Gespräche mühsam, zäh waren, unendlich viel Geduld erfordern und selbst kleinste Schritte oft langwierige wochenlange Verhandlungen zur Voraussetzung gehabt haben." Die Umsetzung des Minsker Abkommens stockt seit langem. Immer wieder kommt es zu Schusswechseln zwischen den prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee. Insbesondere was den teilweisen Rückzug von Streitkräften von der Front angeht, herrscht Uneinigkeit. Nach dem Ukraine-Gipfel wollen Merkel, Putin und Hollande über die Lage in Syrien beraten. Vor dem Treffen hatte Russland eine Feuerpause in der umkämpften Stadt Aleppo angekündigt und die Bombardierung der Stadt eingestellt.