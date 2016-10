Politische Aufarbeitung des Falls al-Bakr Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechetext gesendet. O-TON BURKHARD LISCHKA, INNENPOLITISCHER SPRECHER DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION, "Es hat Fehler und Pannen gegeben, die mich nach wie vor fassungslos machen. Die alleinige Verantwortung für diese Fehler und Pannen liegen im Freistaat Sachsen. Wenn ich hier bei der Sitzung erlebt habe, dass bei dem Erstkontakt al-Bakr zwei Polizisten sich darüber erst mal streiten, ist er es oder ist er es nicht, und der Herr marschiert dort weiter, dann sage ich ganz offen, dann ist das keine vernünftige polizeiliche Arbeit." O-TON STEPHAN MAYER, INNENPOLITISCHER SPRECHER DER CDU/CSU BUNDESTAGSFRAKTION: "Erst im Laufe des Sonntags hat sich herausgestellt, dass Dschaber al-Bakr in der Wohnung in Chemnitz 1,5 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff gehortet hatte. Davor war dies noch nicht klar, so dass aus meiner Sicht Vorwürfe an den Generalbundesanwalt, dass er zu spät erst gehandelt hat, dass er zu spät die Ermittlungen an sich gezogen hat, aus meiner Sicht nicht zutreffen."