Koalition rückt Richtung Mossul vor Irakische und kurdische Streitkräfte sind weiter in Richtung der Millionenstadt Mossul vorgerückt. Bis zum Mittwoch seien 20 Dörfer aus den Händen der Extremistenmiliz Islamischer Staat befreit worden, hieß es. Mehrere Selbstmordanschläge mit gepanzerten Fahrzeugen seien verhindert worden, so ein Sprecher der Peschmerga. Über Verluste und zivile Opfer wurde nichts bekannt. Die Regierungstruppen rücken von Süden, kurdische Peschmerga-Kämpfer von Osten und Norden auf Mossul vor. Auch schiitische Milizen haben angekündigt, sich im Westen der IS-Hochburg Mossul an den Kämpfen zu beteiligen. Unterstützt wird die Koalition dabei von westlichen Truppen, unter anderem mit Luftschlägen, Elitesoldaten und strategischer Beratung. Insgesamt bis zu 30.000 Mann stehen bereit um gegen die letzte Hochburg der Extremistenmiliz ins Feld zu ziehen. In Mossul haben sich nach Armeeangaben zwischen 5000 und 6000 IS-Kämpfer verschanzt. Hier Bilder der Nachrichtenagentur Amaq, die der Extremistenmiliz nahe steht. In der Stadt leben Schätzungen zufolge außerdem 1,5 Millionen Zivilisten. Hilfsorganisationen bereiten sich auf hunderttausende Flüchtlinge vor.