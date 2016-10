Kabinett beschließt Atommüllpakt mit Energiekonzernen Die Bundesregierung hat den Atommüll-Pakt mit den vier AKW-Betreibern am Mittwoch gebilligt. Damit nimmt der Staat die Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Mülls den Betreibern ab und trägt damit auch alle Risiken. Im Gegenzug müssen die AKW-Betreiber E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall Anfang 2017 rund 23 Milliarden Euro an einen öffentlich-rechtlichen Fond überweisen. Damit sollen die Kosten der Müll-Lagerung über Jahrzehnte gedeckt werden. Die Stilllegung und der Abriss der Reaktoren muss von den Unternehmen aber weiter bezahlt werden. Das letzte AKW soll in Deutschland im Jahr 2022 abgeschaltet werden. Das Gesetzespaket geht auf Vorschläge der Atomkommission der Regierung aus dem April zurück. Der Umweltverband BUND, der der Atom-Kommission nicht angehörte, kritisierte das Gesetzespaket. Es sei weder fair noch vernünftig, dass sich die AKW-Betreiber gegen Zahlung eines Risikoaufschlags aus der weiteren Haftung freikaufen, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Die rund 23 Milliarden Euro würden außerdem nicht reichen, um die Kosten der Müll-Lagerung abzudecken.