Zwei Dutzend kolumbianische ELN-Rebellen ergeben sich Es ist eine symbolische Geste für den Frieden, auch wenn die meisten Kämpfer eher niedergeschlagen wirkten: Gut zwei Dutzend Kämpfer der zweitgrößten kolumbianischen Rebellengruppe ELN haben sich ergeben und ihre Waffen der kolumbianischen Marine übergeben. "Was mich dazu bewegt hat aufzuhören ist das schlechte Leben, das wir hier führen, und auch der Druck der Armee und der Streitkräfte haben zu meiner Entscheidung geführt." In diesem Jahr haben sich bereits über 250 ELN-Mitglieder ergeben, rund 380 wurden gefangengenommen, über 40 getötet. Die Militärs werten die Aufgabe als Zeichen, dass die Gruppe weiter an Stärke verliert. Die ELN plant zurzeit Friedensverhandlungen mit der Regierung aufzunehmen. Am 27. Oktober sollen die Verhandlungen mit Friedensnobelpreisträger und Präsident Juan Manuel Santos starten, in der Hoffnung, dass dem rund 52 Jahre währenden Krieg ein Ende gemacht werden kann. Santos hat sich zum Ziel gesetzt den Bürgerkrieg gegen die ELN und die größere FARC in seinem Land zu beenden. Die ELN ist trotz der Ankündigung immer noch aktiv. Auf das Konto der rund 2000 Mann starken Gruppe gehen Entführungen und Bombenanschläge auf Ölanlagen.