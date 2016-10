Obamas letztes Bankett Es dürfte das letzte Staatsbankett im Weißen Haus sein, dass US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle vor dem offiziellen Ende der laufenden Präsidentschaft im Januar geben: Am Dienstagabend empfingen die beiden den Italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi und dessen Frau Agnese Landini. Vor über 18 Jahren hatte es hier zum letzten mal ein Bankett für einen italienischen Premierminister gegeben. 500 Gäste waren geladen: Freunde, Weggefährten und Prominente. Alle mit einem Bezug zu Italien, wie etwa Schauspieler John Turturro. Comedian Jerry Seinfeld scherzte, er sei zwar Jude, fühle sich aber wie ein Italiener. O-TON BARACK OBAMA "To the friendship between the Americans and the Italians." Auf die Freundschaft brachte Obama dann einen Toast aus: Zwischen ihm und den Renzis und generell den Amerikanern und Italienern. Renzi bedankte sich seinerseits, man teile gemeinsame Werte. Für Renzi kommt die prestigeträchtige Reise zu einem günstigen Zeitpunkt: Zu hause stehen er und seine Regierung vor einem Verfassungsreferendum Anfang Dezember innenpolitisch stark unter Druck.