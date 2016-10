Gewalttätige Auseinandersetzungen bei Demo vor US-Botschaft in Philippinen In der philippinischen Hauptstadt Manila ist eine Demonstration vor der US-Botschaft eskaliert. Der Protest richtete sich gegen die Stationierung US-amerikanischer Truppen auf den Philippinen. Doch der Einsatz der Polizei lief aus dem Ruder, als ein Polizei-Van angegriffen wurde, und daraufhin offenbar bei dem Fahrer die Sicherungen durchbrannten. Denn der Van setzte Mitte in der Menge zurück und verletzte dabei mindestens drei Personen, wie es aus Kreisen der Demonstranten hieß. Daraufhin kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Sicherheitskräften und den Protestierenden. Die Polizei setzte auch Wasserwerfer und Tränengas ein um die rund 1000 Demonstranten auseinanderzutreiben. Laut Protestierenden wurden mindestens 21 Personen festgenommen. Die Polizei teilte mit, dass die Proteste nicht genehmigt gewesen seien, und dass man nach dem Angriff auf den Polizei-Van habe reagieren müssen. Die Demonstrationen richteten sich gegen ein zwei Jahre altes Abkommen zwischen den Philippinen und ihrem langjährigen Verbündeten USA. Der philippinische Präsident Duerte polterte zuletzt, er wolle den Pakt neu überdenken, außerdem verkündete er Pläne gemeinsame Militärübungen zu stoppen.