Obama: Trump soll Gejammer lassen "Fängt man an zu Jammern, bevor das Spiel überhaupt zu Ende ist?" fragte US-Präsident Barack Obama am Dienstag in Richtung Donald Trump. "Wenn ja, dann habe man wohl nicht das Zeug für diesen Job." Obama forderte Trump auf, Beschwerden über angebliche Wahlfälschung zu unterlassen. Noch nie habe ein Kandidat in der jüngeren Geschichte der USA versucht, die Wahl und den Wahlablauf zu diskreditieren, noch bevor die Abstimmung stattgefunden habe. Obama sagte, es habe keine größeren Fälle von Wahlfälschung in den USA gegeben und das dezentrale Wahlsystem verhindere Manipulationen. Trump handle verantwortungslos. Am Wochenende hatte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner die Rechtmäßigkeit der Wahl am 8. November infrage gestellt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Colorado am Dienstag blieb er bei seiner Linie. Obama solle aufhören, für "die unehrliche Hillary" Wahlkampf zu machen. Die Presse habe ein manipulierendes System geschaffen und "vergifte die Gedanken der Wähler", so der Republikaner.