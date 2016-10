Erster Putin-Besuch in Berlin seit Jahren Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Mittwochabend zu einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet. Dabei soll es auch um die Lage in Syrien und vor allem um die seit Wochen unter Beschuss stehende Großstadt Aleppo gehen, wie Merkel am Dienstag ankündigte. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL "Die Situation ist noch desaströser geworden, was die humanitäre Lage anbelangt. Und dass ganz klar, durch syrische und russische Luftangriffe auch auf hilflose Menschen, Krankenhäuser, Ärzte. Und natürlich werden wir das thematisieren. Ich bin der Meinung, man kann jetzt auch angesichts dieser Situation auch keine Option, auch die nicht der Sanktionen, vom Tisch nehmen." Es gehe zunächst vor allem darum, das Leid der Zivilbevölkerung in Aleppo zu lindern, sagte Merkel. An dem Gespräch nimmt auch Frankreichs Präsident Francois Hollande teil. Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann begrüßte den Besuch Putins. O-TON SPD-FRAKTIONSVORSITZENDER THOMAS OPPERMANN "Es muss selbstverständlich ein großer internationaler Druck aufgebaut werden. Die Menschen müssen sich überall auf der Welt empören über das, was in Aleppo passiert. Nur dann können wir einen Druck erzeugen, der auch hilft, politische Veränderungen herbeizuführen." Eigentlicher Grund für den ersten Putin-Besuch in Berlin seit Jahren aber ist die Krise in der Ost-Ukraine. Merkel und Hollande werden mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens sprechen, das in vielen Punkten nach wie vor stockt.