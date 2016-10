Fast 800 Straftaten gegen Asylbewerberheime in diesem Jahr

Die Gewalt gegen Asylsuchende und deren Unterkünfte steigt bundesweit an. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 2016 bislang 797 Straftaten gegen Heime von Flüchtlingen registriert. Für 740 Delikte sind „rechtsmotivierte Täter“ verantwortlich – also Neonazis oder andere Fremdenfeinde. In einigen Fällen...