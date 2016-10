Sonderausschuss zum Fall al-Bakr im sächsischen Landtag zusammengekommen Der Verfassungs- und Rechtsausschuss sowie der Innenausschuss des sächsischen Landtages sind am Dienstagnachmittag zu einer gemeinsamen Sondersitzung in Dresden zusammengekommen. Hintergrund ist die Selbsttötung des mutmaßlichen Anschlagsplaners Dschabar al-Bakr im Leipziger Gefängnis sowie die darauf folgende Kritik an den sächsischen Behörden und der Politik. Man müsse vor allem Schlussfolgerungen ziehen, sagte der Ausschussvorsitzende Klaus Bartl von den Linken. O-TON KLAUS BARTL (LINKE), VORSITZENDER VERFASSUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS SÄCHSISCHER LANDTAG "Manche fordern den Rücktritt von Ministern. Ich bin der Meinung, so einen Rücktritt kann man fordern, wenn man die Beweiserhebung beendet hat, also wenn die Sache geklärt ist, das muss man dann sehen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, zu inhaltlichen, strukturellen Erkenntnissen zu gelangen, warum ist das aus welchen - manche reden von Staatsversagen - aus welchen Ebenen des Versagens heraus kam es dazu." Ministerpräsident Stanislaw Tillich räumte zuletzt zwar Fehler ein, lehnte personelle Konsequenzen aber ab. An der Ausschusssitzung nahmen auch der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow und Innenminister Markus Ulbig, beide von der CDU teil. Die Zusammenkunft sei für ihn selbstverständlich, so der Innenminister. O-TON MARKUS ULBIG (CDU), SÄCHSISCHER INNENMINISTER "Nachdem der Sachverhalt sich so dargestellt hat, müssen natürlich alle kritischen Fragen gestellt werden. Das, was derzeit beantwortet werden kann, wird beantwortet. Wo es noch Nacharbeit gibt, muss nachgearbeitet werden." Der 22-jährige Syrer al-Bakr war beschuldigt worden, mehr als ein Kilogramm hochgefährlichen Sprengstoffs hergestellt und damit einen Bombenanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben. Al-Bakr war der Polizei während eines Großeinsatzes zu seiner Festnahme am Samstag in Chemnitz zunächst entkommen. In der Nacht zum Montag übergaben ihn dann drei Landsleute, bei denen er Zuflucht gesucht hatte, an die Ermittler. Am Mittwochabend wurde er mit seinem T-Shirt stranguliert in der Zelle gefunden.