Syrien und Russland stoppen Luftangriffe auf Ost-Aleppo Den Ostteil der umkämpften Stadt Aleppo sollen diese, im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigen. Verifizieren lassen sich die Bilder nicht. Aleppo ist weiter abgeschlossen und belagert. Die Aufnahmen zeigen Rettungskräfte beim Versuch, einen Jungen aus den Trümmern eines Hauses zu befreien. Seine Beine sind nach dem Einschlag einer Bombe in einer der oberen Etagen eingeklemmt. Der Junge ist mit seinen Kräften am Ende. Schließlich gelingt es den Helfern, ihn freizubekommen. Er wird mit anderen Opfern in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstag haben Syrien und Russland nach den Worten des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu ihre Luftangriffe auf den Ostteil Aleppos bereits vor dem angekündigten Termin eingestellt. Damit solle die für Donnerstag zugesagte humanitäre Feuerpause vorbereitet werden, so der Minister. Die Pause werde am Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr Ortszeit gelten und solle es Zivilisten und Rebellen ermöglichen, den Osten Aleppos zu verlassen. Kämpfer könnten mit ihren Waffen ungehindert über zwei Korridore aus dem Gebiet abziehen. Ein Rebellenvertreter lehnte einen Abzug kategorisch ab. Seit Wochen bombardieren russische und syrische Kampfflugzeuge Ost-Aleppo, um die dortigen Rebellen zu vertreiben. Hunderte Menschen sind dabei getötet worden.