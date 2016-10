Kannibalismus-Fälle in venezolanischem Gefängnis In einem Gefängnis in Venezuela soll es mehrere Fälle von Kannibalismus gegeben haben. Familien zweier Häftlinge hatten ihre Angehörige vermisst gemeldet, nachdem diese nach einem Aufstand in der völlig überfüllten Anstalt von San Cristobal verschwunden waren. Ein verurteilter Serientäter soll die Körper im Auftrag einer Gang zerlegt haben. Die Mutter eines der mutmaßlichen Opfer. MOTHER OF ONE OF THE DEAD INMATES, LUZ SEPULVEDA "Auch Mithäftlinge wurden dazu gezwungen, Körperteile zu essen. Wie ist so eine Brutalität möglich? Mein Sohn hatte ein Zeugnis guter Führung." Nach Befragungen der Insassen bezeichnete ein Ermittler die Befürchtungen der Familien als glaubhaft. Die Regierung bestätigte bisher zwei Tote, ohne nähere Details zu nennen. Auch sechs Polizisten wurden festgenommen, weil sie Häftlingen geholfen haben sollen. Eine offizielle Untersuchung wurde in die Wege geleitet.