Iraks Armee und Peschmerga melden Erfolge in Mossul-Offensive Die irakische Regierung und die kurdische Peschmerga-Miliz haben in den ersten 24 Stunden ihrer Mossul-Offensive gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat nach eigenen Angaben 20 Dörfer erobert. Die Soldaten rücken von Süden und Südosten auf Mossul vor, die Peschmerga-Kämpfer vom Osten aus. Im Norden und Nordosten Mossuls hätten kurdische Kämpfer zudem einen beachtlichen Teil der 80 Kilometer langen Straße von Mossul nach Erbil unter ihre Kontrolle gebracht. Außerdem wurden in dem stark verminten Gelände um Mossul mindestens vier Autobomben zerstört. Unterstützt wurden sie von einer Militärkoalition unter Führung der USA. Nach Angaben der Peschmerga griffen Kampfflugzeuge der Koalition an ihrem Frontabschnitt 17 IS-Stellungen an. Hier Aufnahmen französischer Jets. Ein Sprecher des Pentagon sagte, die Truppen im Irak hätten mehr Boden gewonnen als geplant. O-TON PENTAGON PRESS SECRETARY PETER COOK "They are ahead of schedule for this first day." Man sei sich sicher, dass die Irakis in der Lage seien, ihr Ziel zu erreichen, so der Sprecher. Informationen über Opfer gab es zunächst nicht. Eine dem IS nahestehende Nachrichtenagentur veröffentlichte ihrerseits Aufnahmen, die etwa die Zerstörung eines gegnerischen Panzers oder einer Brücke zeigen sollen. Der IS hatte Mossul 2014 ohne große Gegenwehr eingenommen und dort sein Kalifat ausgerufen. Es ist die größte Stadt unter der Kontrolle der Extremisten.